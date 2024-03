Religiosidade. Romaria a Aparecida. Oleiros se reinventam... ...ao invés de tijolos, blocos...

Também na aniversariante Ribeirão Pires ir a Aparecida era sempre um acontecimento.

O memorialista Ademar Bertoldo identifica duas fotos destas romarias, tiradas em frente da basílica antiga. São ribeirão-pirenses muito bem vestidos.

Os Bertoldo, de uma dessas fotos, tinham olaria nas cercanias da cidade, na Rua Anchieta, numa travessa da Rua Santo Bertoldo. Agora, no lugar da antiga olaria, funciona uma fábrica de blocos.

FÉ. No grupo maior em Aparecida, Luiz Bertoldo e família: Irineu, Luiz, tia Angela e todos os demais; o mais jovem, Altino; na outra foto, Egídio Del Corto, irmão do memorialista, músico e poeta Américo Del Corto, dona Rosina e o filho Nelson. Esmero na vestimenta

Lições de História - 2

Texto: Milton Parron

No segundo programa Memória recordando o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart da chefia de governo em março de 1964, há 60 anos, portanto, o enfoque são os acontecimentos de três anos antes, 1961, quando Jânio renunciou ao mandato.

Essa renúncia foi determinante para a crise institucional que ocorreria em 1964.

As derradeiras resistências à posse de Goulart, vice-presidente e legítimo sucessor de Jânio; a importância das emissoras de rádio que ao formarem a chamada “cadeia da legalidade” possibilitaram os entendimentos entre os grupos antagônicos envolvidos no impasse e, assim, o rádio, literalmente, evitou uma guerra civil em 1961.

A chegada de Jango a Brasília para sua posse sob intensa desconfiança de que poderia ser preso; as posições descaradas assumidas por alguns políticos que estavam pensando exclusivamente em benefícios próprios e jamais nos interesses da nação, estes são alguns dos destaques do programa “Memória” nesta semana.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 23 de março de 1994 – ano 36, edição 8654

MANCHETE – Empresários do ABC vão à Justiça contra o aumento dos salários dos parlamentares.

NACIONAL – Moeda do Real poderia ser criada no dia 1º de maio (de 1994).

GRANDE ABC – O ministro das Comunicações, Djalma Bastos de Moraes, inaugurou ontem (22-3-1994), em Diadema, o primeiro posto de serviço do Grande ABC com telefone público a cartão indutivo.

A inauguração fez parte da comemoração dos 40 anos de fundação da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo).

A CTBC informava que até o final de 1994 a região passaria a contar com 1.164 destes novos “orelhões”.

SAÚDE – Região registrava 23 casos de meningite nos primeiros meses de 1994.

DIADEMA – Cidade anunciava a criação do primeiro Codema do Grande ABC (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).

DATA – Antonio Secucci, o “Noninho”, completava 100 anos de idade, dos quais 61 em São Caetano e Santo André. O italiano Secucci vivia no Parque das Nações.

EM 23 DE MARÇO DE...

1904 – Madrid, 17 (Agência Havas). Telegrafam de Málaga que centenas de famintos assaltaram hoje os estabelecimentos de víveres e padarias.

1909 – Do correspondente do Estadão em Santos: Santos, 20. Realizou-se hoje a inauguração elétrica em São Vicente.

1964 – Começavam as obras de reforma da Estação Ferroviária de Santo André. Estrada de Ferro Santos a Jundiaí prometia reabrir as cancelas (porteiras).

1979 - Durante concentração na praça cívica do Paço Municipal de São Bernardo, metalúrgicos tentavam escrever, com os seus corpos, a palavra "democracia". Não deu tempo. A polícia dispersou o grupo e a Imprensa documentou a palavra incompleta "democra...".

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Ouro Verde (1954) e Viradouro (1916).

Hoje também é o aniversário de Florianópolis, capital de Santa Catarina, fundada em 23-3-1726.

E mais: Apodi (RN), Grão Mogol (MG) e Vila Valério (ES).

