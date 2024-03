O bairro Mascate. O benfeitor José Franchi. Os Tolesano. A jovem Laura Gianasi Roncon...

Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: festejando mais uma primavera, reuniu em sua casa, no bairro do Mascate, em 12 de março (de 1904), grande número de amigos e admiradores o Sr. João Gallo. Um banquete foi servido.

NOTA DA MEMÓRIA – A família Gallo tem fortes raízes em Ribeirão Pires e seu representante maior é Walter Gallo, com museu sonoro maravilhoso.

Mas, onde ficava o bairro do Mascate?

A resposta está perpetuada numa lei municipal de Ribeirão Pires, a de número 41, de 22 de julho de 2019.

A lei presta uma homenagem ao imigrante italiano José Franchi, apelidado “Mascate”.

E quem pesquisou a vida de José Franchi foi a Associação Pró-Memória de Ribeirão Pires.

Desde 2014 a Pró-Memória defendia uma homenagem a José Franchi, pois foi ele quem doou o primeiro quinhão de terreno destinado à implantação do Cemitério Municipal, o São José, inaugurado em 3 de maio de 1908.

José Franchi, o “Mascate”, faleceu 14 dias após a inauguração do cemitério. Era casado com Francisca Neves de Lima, pais de quatro filhos: Bernarda, Claudina, Felício e Maria.

Bernarda era casada com Sebastião Bertoldo, declarante do falecimento de José Franchi. A certidão de óbito informa que Franchi residia no lugar denominado “Mascate”, o mesmo da notícia dada pelo Estadão em 1904.

Sugeriu, a Associação Pró-Memória de Ribeirão Pires, que o nome de José Franchi fosse dado à via principal do Cemitério São José e que uma placa fosse colocada junto ao túmulo do mesmo.

NO AR

O bate-papo com Ademar Bertoldo está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito faz fotos 1 e 2 – Acervo: Ademar Bertoldo; reprodução: Claudio Medice

GERAÇÕES. A família Tolesano em 1920. Na janela, Josephina. Margarida (a primeira à esquerda), Archangelo, Domingas Tolesano, Salvador e Roberto; no destaque, Laura Gianasi Roncon

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 22 de março de 1994 – ano 36, edição 8653

MANCHETE – Itamar (presidente da República) bloqueia aumento dos parlamentares e resolve desafiar a Justiça.

GRANDE ABC – Ministro Djalma Bastos de Moraes anunciava sua vinda à região. Participaria da cerimônia dos 40 anos da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo).

SANTO ANDRÉ – Restos de comida atraíam ratos à rodoviária, na verdade o terminal de ônibus sob o viaduto da Acisa.

Joaquim Boaventura, secretário de Planejamento, prometia apresentar estudo do novo terminal rodoferroviário.

DIÁRIO D’ITÁLIA – Lições da política italiana,

A Itália da “partidocracia” pode ensejar menos corrupção nestas eleições.

Artigo do professor Luiz Roberto Alves, diretamente da Itália para o Diário.

FUTEBOL – Domingo (20-3-1994): em Mogi, Mogi Mirim 1, EC Santo André 0; na Vila Euclides, EC São Bernardo 1, Barretos 1.

EM 22 DE MARÇO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: em 4 de março assumiu a professora Almerinda Rodrigues de Mello a escola local.

1909 – Os sertanejos da Bahia começavam a emigrar, em consequência da seca.

1944 - Festa em São Bernardo. A madrugada era iniciada com a queima de morteiros, baterias e foguetes, em plena Rua Marechal Deodoro. Comemorava-se o parecer do Conselho Administrativo do Estado, que opinara pela elevação de São Bernardo à categoria de município.

1954 - Grupo de empresários, inconformados com a carência de um sistema telefônico eficiente na região, fundava a CTBC – Companhia Telefônica da Borda do Campo.

Grande ABC e Você

Dois anos no ar.

O casal está feliz.

Ouvinte amigo, ouçam este programa especial e enviem mensagens para que “Grande ABC e Você” seja sucesso sempre.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Aparecida D''Oeste, Nova Granada, Onda Verde, Pracinha, Pratânia, Quadra, Santa Adélia e Santa Salete.

Pelo Brasil: Balsas (MA), Botuporã (BA), Santo Angelo e São Pedro do Sul (RS) e Xapuri (Acre).

HOJE

Dia Mundial da Água. Criação por Assembleia Geral da ONU, de 1993.

Santa Léia

22 de março