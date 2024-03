PIB da Argentina cai 1,4% no 4º tri de 2023, na comparação anual, e 1,9% ante 3º tri

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina caiu 1,4% no quarto trimestre de 2023, na comparação com igual período do ano anterior, informou nesta tarde o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Na comparação com o terceiro trimestre, houve queda de 1,9%.

No caso da leitura ante o trimestre anterior, a queda de 1,9% do quarto trimestre se seguiu a um avanço de 2,2% visto no terceiro trimestre ante o segundo.

O quarto trimestre de 2023 na Argentina foi marcado, na política, pelo fim do governo de Alberto Fernández e pela posse de Javier Milei na presidência, em 10 de dezembro.