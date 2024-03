Riscos de se atingir metas de emprego e inflação estão se equilibrando melhor, diz Fed

Dados recentes sugerem que a atividade econômica dos Estados Unidos têm se expandindo em ritmo sólido, diz o comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgado nesta quarta-feira, 20, quando a instituição manteve a taxa dos Fed Funds em 5,25% a 5,50% ao ano de maneira unânime e em linha com as expectativas.

Conforme o comitê, os ganhos do trabalho permaneceram fortes e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação diminuiu, mas permanece elevada, segundo a instituição.

O Fomc considera que os riscos para alcançar as suas metas de emprego e inflação estão evoluindo para um melhor equilíbrio.

As perspectivas econômicas são incertas e o comitê continua muito atento aos riscos de inflação, diz o comunicado.