Suposta mãe da terceira filha de Neymar Jr. faz enxoval da bebê em lojas de luxo

Os preparativos estão a mil! Amanda Kimberlly, suposta mãe da terceira filha de Neymar Jr., está ansiosa para a chegada de sua primeira filha, a pequena Helena.

Discreta em relação a vida pessoal e a gestação, Amanda já teria visitado algumas lojas de luxo para comprar o enxoval da herdeira com a ajuda de uma especialista em compras. As informações são da IstoÉ Gente.

Vale pontuar que Kimberlly confirmou que estava grávida no início do mês de março após postar uma foto usando um anel com o pingente de uma menininha. Logo em seguida, ela postou um vídeo acariciando a barriga.

De acordo com Leo Dias, Neymar Jr. se colocou à disposição para fazer o teste de DNA assim que a criança nascer.