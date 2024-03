Ao comemorar aniversário, Ícaro Silva publica clique ousado

Ícaro Silva completou 37 anos de idade na última terça-feira, dia 19, e nas redes sociais compartilhou os melhores momentos de sua comemoração. Em um dos cliques, no entanto, o ator quase mostrou demais.

Pois é, em uma das fotos, ele aparece sentado com os pés apoiados e as pernas abertas. Na abertura do short do ator, é possível ver um certo volume. Será que foi proposital?

Na legenda, ele se resumiu a escrever:

Trinta e sete-se.