Amanda Meirelles ganha festa de aniversário surpresa dos amigos - e evento teve presença de ex-BBBs

Que presentão! Amanda Meirelles ganhou uma festa surpresa para comemorar antecipadamente seus 33 anos de idade. Os amigos da campeã do BBB23 se juntaram para fazer uma comemoração para a médica. Pelos cliques, é possível ver como ela ficou feliz e emocionada com o presente.

Fred Bruno, que participou da mesma edição do reality que Amanda, compareceu à celebração com um look super estiloso. O youtuber ainda aproveitou para dar um abraço bem apertado na aniversariante.

Larissa Santos também esteve na casa mais vigiada do Brasil com a médica e escolheu uma calça preta bem justinha e um colete de alfaiataria para prestigiar a festa.

Mostrando que mantém boas relações apesar de terem terminado o namoro, Fred e Larissa posaram para um clique ao lado de Amanda e Isabella Cecchi.

Deniziane, que participou do BBB24, também esteve por lá.

Ao longo da noite, Amanda não só curtiu a companhia dos amigos, como também aproveitou para soltar a voz e cantar muito.