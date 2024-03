Bruno Gagliasso revela que Giovanna Ewbank se casou virgem

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abriram o jogo sobre a vida sexual da atriz no programa Surubaum. O bate-papo foi feito com Preta Gil e Gominho, e quando o assunto chegou em pessoas que casam sem ter feito sexo antes de oficializar a união, o cantor comentou de amigos que ele sabe que não deu certo por isso.

Foi então que Gagliasso revelou que Giovanna se casou com ele virgem e logo a atriz rebateu contando que descobriu depois de mais de uma década casada que pode ter se envolvido intimamente com mais pessoas:

- Aliás, descobri aqui nesse programa Surubaum que, pelo jeito, transei com mais pessoas do que imaginava, porque o sexo não é só penetração.

Gominho se aprofundou no assunto e contou que o sexo sem penetração também dá muito certo. Mas Preta explicou que, para ela, fazer amor tinha que ir além, o que foi apoiado por Ewbank:

- Pois é, para mim também, por isso pensei que transei com tão poucas pessoas na vida. Agora que estou ficando bem feliz, porque acho que transei bem mais.

Voltando para a vida de solteira, Preta Gil contou que está tentando abrir a mente para outras formas de relacionamento, como os abertos. Segundo a cantora, Gominho a está ajudando a pensar sobre o assunto, mas não é uma certeza para ela de que vai conseguir mudar.

Além do amigo, Preta falou sobre os papos que tem com sua irmã Bela Gil, que é mais aberta para as relações.