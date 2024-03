Lucas Lima é visto curtindo praia com produtora do Caldeirão com Mion

A fila andou? Na última terça-feira, dia 19, Lucas Lima foi visto curtindo uma praia e até entrando no mar para se refrescar ao lado de uma loira misteriosa. Rapidamente, o nome do músico ficou entre os mais falados e o jornal Extra descobriu quem seria a jovem que estava com ele.

A loira que estava com o ex-marido de Sandy na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, seria Julia Martins. Ela é produtora do programa Caldeirão com o Mion, em que Lucas participa do quadro Caldeirokê. Formada em jornalismo, a carioca está agora fazendo mestrado em TV e Cinema.

De acordo com o jornal, Suellen Crizólogo, que flagrou os dois juntos na praia, afirmou que eles estavam em um clima de intimidade. Lima e a produtora teriam chegado à praia por volta das 11 horas e aproveitaram para dar um mergulho:

- Eles ficaram bastante tempo no mar e o cachorrinho latindo, querendo ir atrás da moça. Tinha um banco de areia muito grande, que não dava para ver muito do que acontecia na água. Mas a forma que chegaram na areia, conversavam e que saíram beirando o mar, eles não estavam em um passeio de amigos, não. Tinha intimidade entre eles.

A jovem ainda contou para o Extra que o ex de Sandy, com quem passou 24 anos junto, teria percebido que ela tinha o reconhecido:

- Acho que ele percebeu que estávamos filmando. Ficou o tempo inteiro de costas para gente, e deu um toque nela quando ela virou para trás. Só nós que reconhecemos mesmo porque tinham poucas pessoas naquele local da praia e muitos eram estrangeiros

Vale lembrar que Lucas Lima e Sandy anunciaram o término do casamento de 15 anos em setembro de 2023. Desde então rumores sobre pessoas que o músico estaria conhecendo melhor foram desmentidos por ele.

Interagindo com os seguidores

Mostrando que ainda está de muito bom humor, Lima compartilhou um print nas redes sociais de uma mensagem direta que recebeu. Nela tinha um pedido inusitado:

Deixa eu puncionar aquela veia saltada ali no teu braço?!

Ele abriu uma enquete entre os seguidores e perguntou se isso era uma cantada ou uma ameaça.