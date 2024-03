São Paulo e Palmeiras pegam argentinos na primeira fase

A Conmebol sorteou na noite de segunda-feira os oito grupos da Libertadores 2024. Com exceção do Flamengo, os demais brasileiros não devem ter vida fácil em suas chaves. O Palmeiras, por exemplo, caiu no ‘grupo da morte’ e terá como adversários dois campeões continentais. Já o São Paulo, além de pegar argentino na primeira fase, terá que enfrentar a altitude chilena. (veja todos os grupos ao lado)

A competição começa na primeira semana de abril e segue até 30 de novembro, data da final, ainda em local indefinido.