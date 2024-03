Pitel vira alvo entre aliados no 'BBB 24', após Paredão que eliminou Raquele

Na madrugada desta quarta-feira, 20, após a eliminação de Raquele, o BBB 24 testemunhou uma série de eventos que prometem redefinir as dinâmicas dentro da casa. As consequências imediatas incluíram punições para Alane e Beatriz por desrespeito às regras, discussões estratégicas entre Lucas Henrique e Pitel sobre a percepção de outros participantes em relação à competição, e Isabelle expressando a impossibilidade de aliar-se com um determinado grupo.

Além disso, MC Bin Laden compartilhou sua visão sobre a força dos competidores, enquanto Alane refletiu sobre sua jornada após retornar de um Paredão.

Novas estratégias de jogo e revelações

Após a recente eliminação de Raquele, Fernanda, Pitel e Lucas Henrique iniciaram uma sessão de planejamento estratégico. Durante a conversa, Fernanda ressaltou a importância de ter um concorrente forte do lado deles para enfrentar os rivais no próximo Paredão. Nesse sentido, ela sugeriu que Pitel se apresentasse como voluntária para essa posição desafiadora, encorajando-a com as palavras: "Você precisa mostrar determinação, afirmar que vai voltar. E se não conseguir, paciência, pelo menos tentou."

Em outra interação, desta vez com Giovanna e Leidy Elin, Lucas ponderou sobre a possibilidade de confrontar adversários no Paredão: "Será que Pitel não seria capaz de eliminar Bia ou Alane? E eu, não conseguiria mandar Davi para a berlinda?", indagou ele.

Posteriormente, Fernanda compartilhou sua análise sobre o desempenho de Pitel no jogo, observando que embora ela seja vocal dentro do quarto, sua atitude na casa é menos assertiva. Para Fernanda, Pitel precisa melhorar sua performance fora do quarto. Pitel, por sua vez, concordou em parte com a avaliação da amiga.

Horas mais tarde, Pitel expressou sua inquietação para Lucas Henrique em relação aos comentários de Fernanda. Ela recordou um discurso do apresentador Tadeu Schmidt sobre "ser um leão apenas dentro do quarto", interpretado por Fernanda como uma referência a Pitel. No entanto, Pitel defendeu sua abordagem, afirmando: "Não vejo sentido em confrontar Bia por longas horas se ela simplesmente vai me olhar com desdém, como faz Alane ou Alegrete (Matteus)."

Por outro lado, Isabelle, em um momento de sinceridade com Davi, discutiu suas dificuldades em formar alianças devido a divisões anteriores na casa. Ela esclareceu sua posição, afirmando: "Do lado que elas estavam era impossível eu estar," referindo-se a sua incompatibilidade com o grupo de Raquele e Giovanna, devido a conflitos passados e diferenças estratégicas.

A noite foi marcada também pela decisão de Pitel de revelar a verdade sobre o Poder do Falso para Lucas Henrique. Após dias de especulação, ela esclareceu que o poder era uma farsa. "Caraca, vocês fizeram jogada de gênio, hein!" reagiu Lucas.

Autoanálise

Após evitar a eliminação, Alane compartilhou uma reflexão íntima sobre sua permanência no jogo, destacando o apoio que sente vindo do público externo. "Alguma coisa certa eu devo estar fazendo para continuar aqui... alguém lá fora está torcendo por mim. Isso significa muito, e não vou mais duvidar desse apoio", disse.

Já MC Bin Laden compartilhou sua visão sobre os competidores, minimizando a ameaça por eles representada: "Não vejo eles como campeões. Eu não vejo. Eu não tenho medo deles e não consigo me ver menor que eles," destacando a importância da autoconfiança e da percepção sobre os adversários no jogo. Ele complementou sua posição afirmando: "Se eu não acreditar em mim quem vai acreditar?"

Pitel, por sua vez, se abriu para Lucas Henrique sobre como se sente percebida pelos outros competidores, destacando a assertividade de sua participação: "Eu acho que eu fui clara... eles podem me chamar de qualquer coisa, mas planta eu não sou," expressou ela, rejeitando a ideia de passividade e enfatizando sua proatividade no jogo. Essa conversa entre Pitel e Lucas não só revela a autoavaliação de Pitel sobre sua imagem no jogo, mas também a importância de ser reconhecido por suas contribuições e estratégias ativas.

Em um momento de introspecção coletiva, Lucas Henrique compartilhou com outros participantes, incluindo Pitel e Giovanna, sua reflexão sobre os dilemas morais e éticos enfrentados no jogo: "Às vezes, o que a gente acha que é o certo dentro da casa, lá fora é visto de outra maneira," disse ele.

De olhos bem abertos

Durante uma conversa, Fernanda revelou a Lucas Henrique suas inquietações sobre a dinâmica de alianças no jogo, afirmando com preocupação: "Eu tenho que abrir meu olho... Por exemplo, eu não confio no Lucas, mas o Lucas está fazendo de um tudo para jogar com a Pitel."

Além disso, Fernanda fez um desabafo, rejeitando qualquer comparação que minimizasse sua participação no jogo a estar apenas no quarto. "Como é que você resume meu jogo em ficar no quarto?" desafiou, trazendo à tona a discussão sobre as diferentes formas de jogar e se posicionar no BBB.

Fernanda também expressou uma forte identificação com Davi, destacando a semelhança em suas motivações e desesperos ao entrar no programa, adicionando uma camada de profundidade ao entendimento de suas personalidades e estratégias de jogo.

Punições

Alane e Beatriz foram punidas com a perda de 50 estalecas cada, após se deitarem sobre a mesa da Xepa, um comportamento que viola as regras do BBB 24. A consequência dessa ação foi marcada pela intervenção de Matteus, que indicou a infração com um simples aviso: "Atenção tomaram. Desçam."

A infração suscitou uma conversa sobre as normas do programa, evidenciada quando Beatriz indagou, "Mas onde está escrito que não pode subir na mesa?" e Matteus respondeu, questionando a finalidade da mesa, "Mesa é para quê?" Este episódio sublinha a atenção dada às regras do programa e o entendimento delas pelos participantes.