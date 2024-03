AD Santo André vence a quarta na LBF e assume a vice-liderança

A AD Santo André segue fazendo boa campanha na LBF (Liga de Basquete Feminino). Ontem, em partida válida pela quinta rodada, em Mesquita, no Rio de Janeiro, as andreenses bateram a Sodiê por 71 a 67 e chegaram à quarta vitória na competição. O triunfo coloca a equipe da região na vice-liderança da LBF, com 80% de aproveitamento.

Santo André venceu três quartos da partida, o primeiro (16 a 13), o terceiro (16 a 12) e o quarto (22 a 14), e as cariocas venceram o segundo (28 a 17). Duas andreenses foram destaques da noite. A ala/pivô Evelyn Larissa foi eleita a MVP (sigla em inglês para a melhor da partida) com 19 pontos, 18 rebotes e três assistências. Já a ala/armadora Tássia foi a cestinha da com 20 pontos.

Apesar deste panorama, a partida não foi nada fácil para as meninas do Grande ABC. A partir do segundo quarto, Sodiê melhorou a marcação e passou a ter mais eficiência ofensiva. Em um determinado momento do duelo, as cariocas não só viraram o placar como chegaram a abrir 10 pontos de diferença. Restou às andreense retomarem o controle e buscar a virada já nos instantes finais. “Conversamos bastante, cobrei atenção e menos erros. Conseguimos ser resilientes, voltamos para o jogo e vencemos”, comentou Tássia no pós-jogo.

Feliz pela escolha de melhor em quadra, Evelyn exaltou a força do grupo. “Isso é graças ao trabalho coletivo da equipe e da comissão técnica”, falou dedicando o prêmio ao marido que faleceu alguns meses atrás vítima de acidente de moto.

Na próxima rodada, dia 25, às 18h30, a AD Santo André enfrenta a Unimed Campinas, também fora de casa.