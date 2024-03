Charge - 20 de março de 2024

Pais de crianças que integram a equipe de natação de São Caetano não têm tido o que comemorar. Independentemente do desempenho dos atletas nas raias, eles agora revelam apreensão em relação à qualidade da água da piscina coberta do Conjunto Aquático Leonardo Sperate, no Complexo Lauro Gomes de Almeida, bairro Olímpico, local dos treinamentos. De acordo com o relato ao Diário, os problemas começaram em janeiro, após a troca da empresa responsável pela limpeza das piscinas. Ao menos dez crianças teriam apresentado casos de alergias, com coceiras e espirros, vômitos e dor de cabeça. Após o agravamento das ocorrências, as aulas foram remanejadas para o Conjunto Aquático Carlos Antônio Biazzoto (AD São Caetano), na cidade.

Preocupados com o cenário, cinco pais formaram uma comissão e se reuniram, em 19 de fevereiro, com o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Mauro Checkin. A comissão, então, solicitou a necessidade de assegurar que a água da piscina estivesse de acordo com o padrão definido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a prática de natação.