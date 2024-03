Kate Middleton supostamente planeja fazer retorno triunfal na Páscoa

Kate Middleton realizará um retorno triunfal? Ao que parece, a princesa de Gales estaria planejando aparecer publicamente de forma marcante do domingo de Páscoa, que acontecerá no dia 31. Segundo informações do The Daily Beast, a esposa do Príncipe William caminhará até a igreja com outros membros da família real britânica.

Além de chegar acompanhada dos demais membros da realeza, ela supostamente cumprimentará seus simpatizantes enquanto usa um belíssimo conjunto e anuncia seu retorno à vida pública. Apesar de ter sido previamente informado que a monarca retomaria seus compromissos reais apenas após o feriado, amigos de Kate e do Rei Charles III disseram ao veículo que esperam que ela compareça à igreja. Uma pessoa disse que a Páscoa seria a escolha natural para ela fazer seu retorno.

- Ela está indo bem. Tudo está no caminho certo. A Páscoa será o grande momento, disse uma fonte.

Um informante próximo a Charles afirmou que claro que o governante do Reino Unido espera que a nora esteja presente do feriado. No entanto, todos estariam tomando o cuidado para que a Princesa de Gales não se sinta pressionada e que a decisão seja apenas sua. Outro ponto importante é que não se sabe se o rei estará lá por conta de seu tratamento do câncer, havendo a possibilidade de que a Rainha Camilla o represente.

Falha de segurança

O hospital em que Kate Middleton recebeu tratamento e realizou a cirurgia abdominal teria aberto uma investigação após um membro da equipe tentar acessar documentos médicos privados da Princesa de Gales. Segundo o The Mirror, a The London Clinic está tomando ações para averiguar a falha de segurança, pois é crime um funcionário tentar acessar tais informações de um paciente sem autorização da organização em que trabalha.

A unidade de saúde construiu a sua reputação cuidando de membros da família real britânica de forma discreta ao longo doa anos. Por conta disso, uma fonte informou ao veículo que este episódio pode ser incrivelmente danoso à imagem do hospital.

- Esta é uma grande violação de segurança e extremamente prejudicial para o hospital, dada a sua reputação imaculada no tratamento de membros da Família Real. Os chefes do hospital contataram o Palácio de Kensington imediatamente após o incidente ter sido levado ao seu conhecimento e garantiram ao palácio que haveria uma investigação completa. Toda a equipe médica ficou completamente chocada e perturbada com as alegações e muito magoada pelo fato de um colega de confiança ter sido supostamente responsável por tal violação de confiança e ética.

O hospital não quis comentar o ocorrido, mas disse ao jornal:

Acreditamos firmemente que todos os nossos pacientes, independentemente do seu estado, merecem total privacidade e confidencialidade em relação às suas informações médicas.