No BBB24, Gnomos consideram colocar Pitel no Paredão para enfrentar rivais: Será que ela não derruba uma Bia?

Após a eliminação de Raquele do BBB24, os brothers decidiram ter uma noite recheada de conversas sobre novas estratégias. Separados em suas próprias panelinhas, a madrugada desta quarta-feira, dia 20, teve confissões, conversas e participante recalculando rota.

Depois que a confeiteira deixou o programa, Davi puxou Isabelle para ter uma conversa franca sobre as alianças no reality. O motorista questionou o rumo da dançarina e a antiga amizade dela com Giovanna e Raquele.

Para Davi, a amiga estava confusa e não sabia direito qual caminho deveria seguir para manter seu jogo. Porém, Isabelle disse que ela está jogando com o coração e não se arrepende de nenhuma decisão que tomou até o momento.

- Eu não estava indecisa de caminho de nada. [...] Do lado que elas estavam, era impossível eu estar. Por quê? Pessoas que já me colocaram no Paredão lá e que eu já votei. [...] Até aqui, Davi, eu ouvi muito meu coração e eu não me arrependo de absolutamente nada.

O motorista entendeu o posicionamento da amiga, mas pediu para que ela tenha cuidado no futuro e com novas alianças.

Já no Quarto Gnomo, a conversa era sobre o futuro Paredão. Fernanda parece preocupada com o que pode acontecer ao grupo nas próximas semanas. Sentindo que os rivais estão bem fortes com o público, a confeiteira elaborou uma nova estratégia.

A sister disse que o grupo precisa escolher um de seus aliados mais fortes para ser colocado na berlinda e enfrentar os rivais. Para a carioca, Pitel é uma boa opção, uma vez que a assistente social parece ser querida pelo público.

- Tem que bater no seu peito e afirmar: eu vou voltar. E se não voltar, dane-se, você tentou.

Mais tarde, em conversa com Giovanna e Leidy Elin, Lucas Buda concordou com o posicionamento da aliada e voltou a trazer o nome de Pitel como uma possibilidade de enfrentar os rivais.

- Será que a Pitel não derruba uma Bia, uma Alane? Será que eu não derrubo um Davi?

O brother confessou que acredita que pelo menos um dos membros do Gnomo pode conseguir chegar à final.

No fim da conversa, todos concordaram que Pitel é uma das melhores escolhas para enfrentar Davi, Alane, Beatriz, Matteus ou Isabelle no próximo Paredão.