Lula reúne equipe econômica às vésperas de relatório bimestral do Orçamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne nesta quarta-feira (20) seus ministros da equipe econômica às 9 horas no Palácio do Planalto. Estarão no encontro os titulares da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A reunião ocorre às vésperas da divulgação do relatório de receitas e despesas do primeiro bimestre, no qual o governo indica a situação das contas públicas. O documento será apresentado nesta quinta-feira (21). A expectativa é que Planejamento e Fazenda anunciem um bloqueio no orçamento dos ministérios.

Ainda pela manhã, a agenda de Lula prevê reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, às 11 horas.

À tarde, o presidente recebe representantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Naval Brasileira.

Lula também deve ir ao jantar de aniversário de 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT), seu partido. Esse compromisso, porém, não está na agenda oficial. O jantar está marcado para as 20 horas no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

Leia a seguir os compromissos listados na agenda de Lula:

9h - Reunião com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão), no Palácio do Planalto;

11h - Reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no Palácio do Planalto;

15h - Reunião com representantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Naval, no Palácio do Planalto. Devem estar presentes, segundo a agenda: deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), deputado Carlos Veras (PT-PE), deputada Jandria Feghali (PC do B-RJ), deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP); presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Loricardo de Oliveira; presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, Ariovaldo Rocha; coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar; presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos, Carlos Augusto Müller; presidente da Frente Parlamentar do Polo GasLub em Defesa dos Empregos na Indústria Naval, de Petróleo e Gás da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputada estadual Verônica Lima (PT-RJ); presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval Brasileira da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado estadual Miguel Rossetto (PT-RS); secretário-executivo da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Naval Brasileira do Congresso, Luciano Gonçalves.