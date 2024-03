Raquele é a décima terceira eliminada do 'BBB 24'; veja a porcentagem de votos

A confeiteira Raquele foi a 13ª eliminada do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 19. Ela foi a mais votada em um Paredão contra a dupla de amigas Beatriz e Alane, recebendo 87,14% dos votos. Alane recebeu 10,94%, enquanto Beatriz teve 1,92%. Com a porcentagem, Raquele atinge a maior rejeição desta edição até agora.

Em seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt destacou o embate entre a dupla de amigas Alane e Beatriz versus Raquele, questionou quem as participantes querem ser no jogo e falou sobre a necessidade de mostrar ao público quem são. "Quem está te assistindo te colocou numa gavetinha, te rotulou com alguma classificação, porque foi assim que a pessoa te escutou. E se não era essa a mensagem que você queria passar? Se não é fácil garantir que a imagem chegue aos outros do jeito que você gostaria, o que se pode fazer? A única coisa que está nas suas mãos é ser o mais claro possível. (...) Você é daqueles jogadores que vão buscar o gol, o gol da vitória, até o apito final? Ou está satisfeito com o empate? Quem é você? Vem descobrir aqui fora, Raquele."

Do lado de fora, Raquele disse para Tadeu que estava confiante e tranquila e que mostrou quem era de verdade. "Talvez as pessoas não se identificaram ou esperavam mais".

Relembre a formação do Paredão

A formação iniciou com o Anjo da Semana, Matteus, que escolheu imunizar Beatriz. No entanto, Raquele, por meio do Poder Curinga, optou por retirar a imunidade dada à Sister. Como líder, Giovanna indicou Beatriz diretamente ao Paredão. Em seguida, a casa precisava votar nos participantes que estavam na Mira da Líder. Em votação aberta, Davi foi o escolhido.

Veja quem votou em quem:

- MC Bin Laden votou em Alane

- Leidy Elin votou em Isabelle

- Fernanda votou em Alane

- Alane votou em MC Bin Laden

- Beatriz votou em MC Bin Laden

- Lucas Henrique votou em Alane

- Davi votou em MC Bin Laden

- Pitel votou em Alane

- Matteus votou em MC Bin Laden

- Raquele votou em Alane

- Isabelle votou em Lucas Henrique

No confessionário, Alane foi a mais votada, com cinco votos. Em consenso, os participantes que estavam na Mira do Líder decidiram indicar Raquele ao Paredão. Na prova Bate e Volta, Davi, Alane e Raquele precisavam escolher sete pelúcias que continham pontos. Quem alcançasse a maior pontuação, se livrava da berlinda. Davi foi o sortudo da vez.