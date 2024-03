Acabou o jogo! Raquele é a décima terceira eliminada do BBB24

De volta para casa! Aconteceu na noite desta terça-feira, dia 19, mais uma eliminação na casa mais vigiada do Brasil. Se enfrentam na berlinda desta semana as sisters Alane, Beatriz e Raquele. No entanto, a capixaba Raquele acabou deixando o game com porcentagem.

Para quem não lembra, a participante do time pipoca acabou caindo no paredão após os escolhidos pela Líder Giovanna usarem a pulseira de alvo do Na Mira da Líder, Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden precisaram indicar um participante em consenso para o Paredão.

O quinteto então optou por colocar Raquele na berlinda.