Santos assina com consórcio que administra Pacaembu para jogos da Série B na capital

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, jamais escondeu sua vontade em mandar alguns jogos da Série B na capital. A promessa de campanha vai se realizar e a torcida poderá acompanhar jogos no Pacaembu. Nesta terça-feira, clube e o consórcio que administra o estádio assinaram a carta de intenções para a utilização do local.

"Um dia importante para darmos continuidade ao diálogo. Estreitar essa relação é já programar e organizar eventos conjuntos, para que o Santos FC considere o Pacaembu sua casa", comemorou Marcelo Teixeira. "Nós temos títulos lá, conquistas e jogos memoráveis. Queremos não apenas que seja uma parceria no campo esportivo. Queremos ampliar essas ações também com a parte cultural e social."

O Santos estreia na Série B como mandante diante do Paysandu, mas o embate será na Vila Belmiro. Crente que o time será a atração da divisão de acesso, lotando estádio em todos os estados, a ideia santista e fazer dinheiro com jogos na capital e até mesmo em outras cidades.

O projeto da parceria com o Consórcio Pacaembu foi apresentado na Vila Belmiro, nesta terça, pelo diretor estatutário da empresa, Rafael Carneiro Bastos de Carvalho, e pelo CEO, Eduardo Barella, e as ideias agradaram aos dirigentes santistas.

"O Santos é, seguramente, um dos clubes com a história mais rica do futebol mundial. Para a concessionária, o futebol sempre foi um conteúdo muito importante. O nosso objetivo é potencializar o uso esportivo do Pacaembu e ter o Santos como parceiro nos próximos anos será um grande prazer", afirmou Rafael Carneiro.

"Para nós foi um dia muito importante. Estamos nos aproximando da reinauguração do estádio. Foi muito produtivo esse encontro, um pontapé inicial. Tenho certeza que iremos marcar golaços com tudo que a gente está pensando e planejando para a torcida do Santos, que abraça o Pacaembu com tanto carinho", complementou Eduardo Barella.

Neste Paulistão o Santos já mandou o duelo com o São Bernardo no MorumBis e estuda levar a partida das semifinais contra o Red Bull Bragantino para a Neo Química Arena.