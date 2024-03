Feira do Livro revela primeiros autores em lista com Camila Sosa Villada e Martinho da Vila

A Feira do Livro, festival literário que realizou sua edição inaugural em São Paulo em 2022, revelou a primeira lista de escritores convidados para o evento em 2024. Os nomes incluem as argentinas Camila Sosa Villada e Camila Fabbri, o brasileiro vencedor do National Book Award Stênio Gardel e o músico e escritor Martinho da Vila.

A Feira do Livro 2024 será realizada entre os dias 29 de junho e 7 de julho na Praça Charles Miller, na frente do Estádio do Pacaembu (Mercado Livre Arena), com debates, rodas de conversa e palestras gratuitas. Além disso, haverá mais de 150 expositores, entre editoras e livrarias, que vão apresentar seus livros - alguns deles chegam a oferecer bons descontos.

Entre os convidados internacionais, também estarão a jamaicana Jamaica Kincaid, a argentina Claudia Piñeiro e o americano Jabari Asim. Entre os brasileiros, Natalia Timerman, autora de Copo Vazio e As Pequenas Chances, e escritores de não ficção, como a chef e apresentadora Rita Lobo e o médico Carlos Monteiro.

Segundo a organização do evento, a Feira do Livro optou por divulgar a lista de convidados aos poucos ao longo dos próximos três meses, já que mais de 100 autores participaram do festival em 2023. Veja todos os nomes confirmados nesta primeira leva:

Bernardo Esteves

Caetano W. Galindo

Camila Fabbri

Camila Sosa Villada

Carlos Monteiro

Claudia Piñeiro

Dan

Henry Louis Gates Jr.

Iara Biderman

Jabari Azim

Jamaica Kincaid

João Moreira Salles

Luiz Felipe de Alencastro

Marcelo Viana

Maria Adelaide Amaral

Martinho da Vila

Nara Vidal

Natalia Timerman

Rita Lobo

Rodrigo Hübner Mendes

Rosa Freire dAguiar

Stênio Gardel

Tatiana Salem Levy

Vera Iaconelli

Na última edição, os debates e palestras foram divididos em dois palcos, um montado na área externa e outro dentro do Museu do Futebol, parceiro da Feira. Neste ano, o festival terá também palcos menores para lançamentos e conversas com os autores.

A Feira do Livro

Data: de 29 de junho a 7 de julho de 2024

Local: Praça Charles Miller - Pacaembu - São Paulo/SP

Entrada gratuita