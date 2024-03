UE pede respeito a direitos, após aprovação de lei de segurança em Hong Kong

O principal coordenador da Política Externa e de Segurança Comum na União Europeia conclamou as autoridades da região administrativa de Hong Kong a protegerem a capacidade do povo de exercer os seus direitos e liberdades.

Em comunicado, o Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum da UE pediu ainda que as autoridades de Hong Kong e da China reforcem a confiança no elevado grau de autonomia da região administrativa especial de Hong Kong em linha com o princípio "um país, dois sistemas".

O comunicado foi divulgado após a aprovação pelo conselho legislativo da região administrativa especial de Hong Kong do projeto de lei de salvaguarda da segurança nacional.

De acordo com a UE, a lei poderá exacerbar a erosão das liberdades fundamentais e do pluralismo político em Hong Kong, além de afetar significativamente o trabalho das representações do bloco europeu. A lei também gera dúvidas sobre a atratividade de Hong Kong como um ponto central para negócios internacionais, segundo o comunicado da UE.