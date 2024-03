Lutando contra demência, Bruce Willis faz 69 anos de idade e é homenageado pela família

Bruce Willis vem lutando contra os efeitos do seu diagnóstico de demência frontotemporal há dois anos. Completando seus 69 anos de idade nesta terça-feira, dia 19, o ator da franquia Duro de Matar recebeu homenagens emocionantes dos familiares.

Através do Instagram, a atriz Demi Moore, ex-esposa do famoso, compartilhou uma imagem ao lado de Bruce e outras duas do ator com as filhas - o ex-casal possui três meninas juntos, Rumer Willis, Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis. Na legenda, a modelo norte-americana escreveu:

Feliz aniversário, BW [Bruce Willis]! Nós te amamos e somos muito gratos por você.

Já Emma Heming Willis, atual esposa de Bruce Willis, com quem o famoso possui duas filhas, Mabel Ray e Evelyn Penn, publicou uma foto do ator com uma das filhas ainda bebê.

Assim como vocês [fãs de Bruce], nós simplesmente o adoramos. O que você talvez não saiba, mas talvez possa imaginar, é que estar envolto em seus braços é o lugar mais seguro em todo este mundo. Ele é um verdadeiro cavalheiro. Com tanto amor para dar e compartilhar. Isso é o que posso ver, sua verdadeira essência. Posso te dizer, é tão puro e tão bom. Feliz aniversário meu amor. Você é o presente que continua dando, declarou Emma.

Rummer Willis, uma das filhas do ator com Moore, publicou uma série de fotos ao lado do pai e declarou:

Oh papai, ser amado por você é um grande presente. Você é o papai mais engraçado, terno, charmoso, bobo, talentoso e mágico de outro mundo. Olhando essas fotos, esta manhã, sinto a mais profunda gratidão por termos escolhido passar esta vida juntos. Eu sou seu primeiro bebê e, cara, às vezes eu gostaria de ser pequeno o suficiente para apenas me aconchegar em seu peito novamente, rir e abraçar você. Eu te amo tão profundamente em meus ossos que não sei como meus músculos os seguram. Você é o melhor papai que eu poderia esperar. Obrigado pela sua generosidade, sua bobagem e coração. Lou te ama tanto. Feliz Aniversário Papai, disse através da legenda do Instagram.

Por fim, Scout LaRue Willis, a segunda herdeira de Bruce com Demi, também não deixou a data passar sem um belo texto sobre o pai. Também compartilhando um carrossel de fotos ao lado do patriarca, escreveu:

Feliz aniversário para o rei: 19/03/24. Incrível como tão pouco mudou, embora muita coisa tenha mudado. Meu pai é um dos meus melhores amigos, talvez agora em um nível mais profundo do que nunca, honestamente. Valorizo seu carinho e a imensa liberdade com que ele sempre nos amou, começou dizendo.

A terceira foto é quando eu fiz um baile de debutante super chique, minha mãe me fez ter aulas de valsa, mas aí quando meu pai e eu começamos a noite dançando, perguntei se ele sabia o que estava fazendo e ele disse: Só vai! E nós fizemos. Ele me conduziu por aquele salão de baile chique com a confiança de um garoto de Jersey e uma elegância travessa que rezo todos os dias para ter herdado, continuou Scout.

Um homem terno, temperamental, bonito e muito pisciano, cujo amor profundo pela família só pode ser sentido, não articulado. Quaisquer palavras que eu use seriam terrivelmente inadequadas. Então, em vez disso, quero agradecer por amar meu papai, obrigado por compartilhar suas histórias sobre o que ele significa para você, é um presente sentir seu amor. Feliz aniversário para o melhor, finalizou.