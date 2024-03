Veja o que pode ou não levar para o Lollapalooza 2024

O Lollapalooza 2024 começa nesta sexta-feira (22), no Autódromo de Interlagos, e segue até domingo (24). Com line-up eclético, uma das principais marcas do evento, artistas internacionais, cantores nacionais e bandas emergentes e conceituadas se apresentam em quatro palcos - no total serão 77 apresentações.

Blink-182, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs, Kings Of Leon são as principais atrações do festival, que traz ainda nomes como Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Gilberto Gil, Marcelo D2, Luisa Sonza, entre outros.

Para os fãs que vão curtir o evento, é importante ficar atento aos itens que são permitidos e proibidos no festival. Veja abaixo a lista com os objetos:

O que pode levar?

•Além da pulseira, documentos pessoais, cartão ou dinheiro e comprovante meia entrada se for o caso

•Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa

•Alimentos industrializados devidamente lacrados, como biscoitos, torradas, barras de cereal, etc

•Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo ‘zip lock’

•Sanduíches acondicionados em embalagem transporte e não rígida

Segundo a organização do evento, qualquer quantidade que exceda ao limite de até cinco itens por pessoa poderá ser retirada na entrada do festival

?

O que não pode levar?

Considerando a segurança de todo festival, não serão admitidos objetos que possam ser considerados perigosos, tais como:

•Garrafas rígidas, de qualquer tamanho ou material, exceto garrafas plásticas para consumo de água, desde que estejam sem tampa. A tampa poderá ser retirada pela segurança na entrada ou em qualquer local do evento.

•Embalagens rígidas e com tampa, por exemplo, potes de plásticos.

•Copos térmicos, de vidro ou metal

•Latas

•Capacetes

•Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo, facas, soco-inglês, canivetes, entre outros

•Cadeiras e banquinhos

•Guarda-chuvas

•Objetos pontiagudos

•Objetos perfurantes ou cortantes como tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas, entre outros

•Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie

•Objetos de vidro, plástico ou metal, como perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta e escova de dente

•Substâncias inflamáveis e corrosivas

•Sprays de qualquer tipo, incluindo os bloqueadores solares em spray

•Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers)

•Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz

•Bebidas (em qualquer tipo de recipiente)

•Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado, ou não

•Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem

•Bastão de selfie (extensor para tirar auto retrato)

•Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, ou com lente destacável

•Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo, máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmes profissionais, drones ou outros objetos voadores

•Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada

•Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais

•Bandeiras ou cartazes contendo mensagens, ou símbolos com divulgações comerciais, ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas e xenofóbicas

•Drones, também denominados Vant (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), aeronave remotamente pilotada e equipamentos similares

•Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança

*O portador da pulseira será submetido as inspeções de revistas corporais. Os objetos não autorizados serão descartados