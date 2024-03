Em desabafo, Samara Felippo revela que sofreu golpe do ex-marido: - Luto na Justiça há quase 10 anos para ter o que é meu de direito

Samara Felippo surpreendeu os seus seguidores nesta terça-feira, dia 19, ao fazer um desabafo em suas redes sociais. Através de um vídeo, a atriz denunciou o seu ex-marido e pai de suas filhas, Leandrinho Barbosa, de golpe.

Segundo Samara, o ex-jogador de basquete deu um golpe na venda do imóvel do casal, comprado com o dinheiro de seu primeiro apartamento, em 2005. Vale pontuar que eles ficaram casados por cinco anos.

- Eu vou contar a minha história pela primeira vez. Uma história que eu nem gostaria que viesse a público. Segurei durante muito tempo. Mas os meus limites, a lentidão da Justiça no Brasil, entre outras coisas, me obrigam a vir aqui. O medo de adoecer me obriga. O nó que eu tiro daqui [da garganta] me alivia. Já estava sufocando, me angustiando, me adoecendo. E eu quero trazer comigo também milhares de vozes de outras mulheres silenciadas por uma justiça que não olha pela gente no Brasil.

Na sequência, Samara explicou que vendeu o seu primeiro - e único - bem para dar parte em uma casa junto com o ex-marido:

- Eu vivi nesse apê durante anos. Anos incríveis, inclusive. Solteira, fazendo o que eu queria. Aí eu conheci o genitor, pai das minhas filhas, e nos apaixonamos. E, diante de toda a minha romantização e vontade mútua dele, eu engravidei. Já grávida, a gente decidiu comprar uma casa, em um bairro nobre do Rio de Janeiro. E aí começa o meu pesadelo. Para me sentir parte daquela compra, eu dei, eu vendi, na verdade, o meu único bem, próprio, que era o meu apartamento, aquele sonho que eu realizei. Eu vendi para dar como parte, nessa compra da casa, a nossa casa. E é óbvio que ele não precisava, tem uma situação financeira ótima até hoje, mas aceitou naquela época mesmo assim.

- Eu nem me atentei a contratos de compra, venda, negociações. Enquanto ele estava nos Estados Unidos, eu tocava a obra da casa. Eu só sei que vendi o único bem que eu tinha no meu nome e coloquei dinheiro na conta dele para a compra da casa. Quando veio a separação, 5 anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Sim, eu não tive direito a nada. E eu luto na Justiça há quase 10 anos para ter o que é meu de direito de volta. Nada acontece.

Em outro momento, Samara também explicou que precisou expor o assunto para suas filhas:

- Nunca falei isso aqui pelo simples fato de ter medo que assola todas nós mulheres. Medo da exposição, medo de retaliação, medo de chegar nas minhas filhas de forma errada. Mas hoje são outros tempos. Minhas filhas e eu já conversamos sobre isso de uma forma educada, gentil, responsável. Eu não vou desistir e calar a minha boca para ficar em paz. Se calada nada foi feito, eu vou começar a falar. Obrigada às mulheres que vêm antes de mim falando, encorajando, inspirando.

E encerrou:

- Eu não estou pedindo nada que não é meu. Estou pedindo o que é meu de direito, e não só meu. É para as minhas filhas e filhas dele. Eu não estou querendo extorquir nem tirar nada de ninguém. Eu só quero Justiça e ter de volta o que é meu, honestamente. Eu espero que alguma coisa comece a ser movimentada.