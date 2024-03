Clima tenso! Leidy, Alane e Beatriz geram briga generalizada no BBB24

O clima de tensão pré-Paredão se instaurou na casa do BBB24 nesta terça-feira, dia 19. Com uma briga generalizada protagonizada por três sisters, tudo começou quando a participante Leidy Elin foi até o Quarto Fada para questionar se Beatriz estava chateada com ela.

- Você bateu a porta na minha cara. Não tô falando de amizade não, a Alane, ela fica falando que falei que a aliança acabou, foi de jogo. Quando eu falei que eu queria conversar com você, era para falar isso. Que eu te admiro, que para mim você vai fazer 3 milhões lá fora, disse a trancista.

Ex-aliadas, Beatriz respondeu afirmando que a relação das duas está balançada, pois Leidy não quis conversar com ela e Alane. Na ocasião, as duas amigas teriam ido atrás da sisters para pedir desculpas pela confusão envolvendo o brother Davi Brito. No entanto, a trancista rebateu a afirmação, alegando que Alane e Bia nunca aceitaram seu jeito. Logo em seguida, a atriz entrou no cômodo e Beatriz tentou incluí-la na conversa, mas Leidy negou.

- Não, Bia, a Leidy não olha na minha cara mais, disse Alane.

Com isso, a discussão escalou e Leidy Elin explicou que a aliança das três acabou pela proximidade de Bia e Alane com Davi.

- Nem tudo é sobre você, Alane, eu tô falando com a Bia e você tá se metendo, afirmou em certo momento da briga.

- Tu quer as pessoas babando o teu ovo, Leidy? Ai, Leidy, por favor, ai, Leidy, olha para mim, disparou a atriz.

E calma que não acaba por aí! Leidy Elin criticou Alane por jogar farpas para ela durante a última dinâmica do Sincerão, mesmo após ter pedido desculpas. Já a atriz justificou que tentou conversar com a trancista, mas a ex-aliada não teria aceitado.

- Não é desculpa verdadeira, se você joga uma farpa de noite não é desculpa verdadeira. Não é de verdade. Então você nunca me engoliu, você nunca gostou de mim, gritou Leidy.

Beatriz e Leidy ainda continuaram a discussão no jardim, com a vendedora do Brás insistindo em seu ponto de que o desentendimento entre as duas teria sido por falta de diálogo.

- Se você votar em mim, eu não vou ficar chateada. Porque junto, a gente não joga mais, isso tá muito claro, diz Beatriz.

- Não joga, mas eu tô falando de mim e do meu sentimento. Não é porque eu não jogo junto, que eu vou deixar de gostar de você de um dia pro outro. Pra mim, não existe isso. Sabe qual o momento que eu vou votar em você? Lá na última semana. E eu não vou mudar porque você vai votar em mim agora, isso é de você, da Alane. É o sentimento de vocês e a gente não manda no sentimento de ninguém aqui dentro, rebateu a trancista.

- Isso é agora, Leidy. O jogo muda a cada semana, retruca Beatriz.

Leidy, no entanto, diz que elas não precisam ficar repetindo sobre o assunto.

- E é isso que eu penso sobre você, é isso que você pensa sobre mim, foi bom eu saber também. Porque a gente cria expectativa em cima das pessoas, que é pra não ser criada, às vezes. E é isso, boa sorte!, diz ao finalizarem a conversa.