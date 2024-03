Aaron Taylor-Johnson assumirá o papel de James Bond em próximos filmes

Daniel Craig deu tchau ao seu personagem mais icônico há mais de dois anos. Agora, o James Bond - famoso 007 - será vivido por Aaron Taylor-Johnson, segundo informações do The Sun. O ator, que já trabalhou em filmes como Trem-Bala, Vingadores: Era de Ultron e Godzilla, foi o escolhido pela EON Productions, empresa responsável por produzir os longas, para assumir o papel.

- Bond é o trabalho de Aaron, caso ele deseje aceitá-lo. A oferta formal está sobre a mesa e eles aguardam uma resposta. No que diz respeito à EON, Aaron assinará contrato nos próximos dias e eles poderão começar a se preparar para o grande anúncio, disse uma fonte ao The Sun.

Há um tempo, muitos rumores sobre o novo papel de Aaron se espalharam e desde então, o ator foi muito questionado e criticado. Para à Vanity Fair, ele falou:

- Você pode ter algo realmente positivo [escrito sobre você], mas também pode ter algo realmente negativo que pode circular. Você só quer ficar na sua pista, ficar com os pés no chão, ficar perto das pessoas que você ama e te amam de volta, e ficar nesse mundo, continuou o artista na conversa. Porque no momento em que você começa a acreditar nas mer*** que as pessoas dizem sobre você, você perde a cabeça. Você perdeu, disse.