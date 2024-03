Anchieta entra em Operação Comboio e congestiona no sentido litoral

A Ecovias acionou na tarde desta terça-feira (19) Operação Comboio a partir da praça de pedágio da Via Anchieta, do km 31 ao km 40. A medida gera lentidão no trecho, que, no momento, apresenta ainda tempo encoberto ao motorista e neblina no topo de serra, onde a visibilidade é parcial.

A recomendação da concessionária é de que os motoristas de caminhões e carretas com destino a São Paulo optem por utilizar o trecho de serra da Via Anchieta.

Já para quem utiliza a Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, é perceptível tráfego congestionado do km 257 ao km 250, devido a obras. INTERDIÇÃO

Por conta da baixa visibilidade, as alças de acesso da via Anchieta, no km 39, sentido Litoral, e km 40, sentido São Paulo com acesso à Interligação Planalto e Imigrantes, estão bloqueadas. Alça da Imigrantes de acesso à Interligação, no km 42, sentido via Anchieta, e de acesso ao retorno na Interligação Planalto, no km 40,2, sentido Litoral, estão bloqueadas.