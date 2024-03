Eliana lamenta morte do pai, José Bezerra: Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o ultimo instante

Força, Eliana! Nesta terça-feira, dia 19, a apresentadora usou as suas redes sociais para lamentar a morte - e a saudade que irá sentir - do seu pai, José Bezerra. Com dois cliques em família, ela agradeceu por todos os ensinamentos ao longo de sua vida.

Pai obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o ultimo instante.

Eliana finalizou a homenagem mandando um recado ao seu pai:

Pai pode deixar que daqui pra frente, como o senhor sempre dizia, só alegria. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade.

Através dos comentários, Eliana recebeu o carinho de diversos famosos:

Meus sinceros sentimentos minha querida Eliana ! Que Deus conforte os corações de toda família. Receba meu beijo e abraço bem fortes nesse momento?, escreveu Elaine Mickely.

Meus sentimentos, meu amor, força! Que Deus abençoe e conforte os corações da família e amigos, comentou Juliana Silveira.

Li , todo meu carinho pra você e sua família, sinto muito, disse Angélica.