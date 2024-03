Beyoncé divulga capa de novo álbum e faz desabafo sobre ser mulher negra no country: Enfrentei críticas

É na sola da bota, é na palma da mão... A era country de Beyoncé está vindo aí! Nesta terça-feira, dia 19, Beyoncé fez a alegria dos fãs ao divulgar a capa do novo álbum, Act II - Cowboy Carter e escreveu um baita texto sobre ser mulher negra neste gênero musical.

Na imagem, a cantora apareceu sentada em cima do cavalo branco, trajando roupas de cowgirl, botas brancas, peruca longa cinza, chapéu e uma faixa no maior estilo miss universo. Na mão direita, Bey segurava as rédeas do mascote, enquanto na esquerda uma bandeira norte-americana.

No texto, disse:

Hoje marca a contagem regressiva de dez dias até o lançamento do Act II. Obrigado do fundo do meu coração a todos os apoiadores de TEXAS HOLD ?EM e de 16 CARRIAGES. Me sinto honrada por ser a primeira mulher negra com o single número um na parada Hot Country Songs. Isso não teria acontecido sem o apoio de cada um de vocês. Minha esperança é que daqui a alguns anos a menção à raça de um artista, no que se refere ao lançamento de gêneros musicais, seja irrelevante.

E continuou:

Este álbum levou mais de cinco anos para ser produzido. Nasceu de uma experiência que tive anos atrás onde não me senti acolhida? E ficou muito claro que não fui. Mas, por conta dessa experiência, mergulhei mais fundo na história da música country e estudei nosso rico arquivo musical. É bom ver como a música pode unir tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo que amplifica as vozes de algumas das pessoas que dedicaram tanto de suas vidas a educar sobre a nossa história musical. As críticas que enfrentei quando entrei neste gênero me forçaram a superar as limitações que me foram impostas. O 'Act II' é o resultado de me desafiar e de dedicar meu tempo para dobrar e misturar gêneros para criar esse corpo de trabalho. Tenho algumas surpresas no álbum e colaborei com alguns artistas brilhantes que respeito profundamente. Espero que você possa ouvir meu coração e minha alma, e todo o amor e paixão que coloquei em cada detalhe e em cada som. Me concentrei nesse álbum como uma continuação do Renaissance? Espero que esse projeto seja uma experiência, criando outra jornada onde você possa fechar os olhos, começar do início e nunca mais parar. Este não é um álbum country. Este é um álbum da Beyoncé. Este é o Act II - Cowboy Carter e tenho orgulho de compartilhá-lo com vocês!

Act II - Cowboy Carter estreia nas plataformas digitais em 29 de março.