Nestlé abre vagas de estágio

A Nestlé recruta estudantes de graduação (bacharelado ou técnico), que cursam do terceiro ao penúltimo semestre de curso. As oportunidades são para estagiar em diversas áreas da empresa, com atuação na sede da Nestlé, em São Paulo. O processo seletivo segue aberto até 11 de abril.

Entre os atrativos oferecidos aos futuros estagiários, estão: bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte, assistência médica, seguro de vida, 13º salário, férias remuneradas e descontos em produtos da companhia.

As áreas de atuação também variam. Há vagas para departamentos como Vendas & Trade Marketing, Diversidade & Inclusão, Gestão de Pessoas e Compliance, SHE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente), Jurídico, Supply Chain e Marketing.

O trabalho será em formato híbrido, para comparecer ao menos três vezes no escritório. Com uma carga de 6 horas diárias, o único requisito divulgado pela Nestlé é o de que o colaborador conheça o pacote Office (Word, Excel, Power Point).

Vale destacar que todo o processo seletivo ocorre virtualmente, pelo link https://www.nestlecomvoce.com.br/programa-de-estagio.