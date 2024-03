Em meio a boatos de reconciliação, Bruna Biancardi e Neymar Jr. usam mesma pulseira

Bruna Biancardi e Neymar Jr. voltaram? Bom, o casal reacendeu os boatos após aparecerem usando a mesma pulseira. Nos cliques, é possível ver o ex-casal usando a mesma joia em momentos diferentes, ambos registros feitos pela influenciadora e compartilhados em sua rede social.

Vale lembrar que Neymar e Bruna estão sempre juntos devido a Mavie, de cinco meses de vida. Os dois mantêm uma boa relação, e a influenciadora vira e mexe participa de algum evento na casa do craque, como o Natal de 2023 e o aniversário dele.

Na última vez que falou sobre o assunto, Bruna pediu para que seu nome deixasse de ser vinculado ao ex. Pouco depois de ela anunciar o término do namoro, os boatos eram de que Ney teria mais dois filhos, além de Mavie e Davi Lucca, seu primogênito. Inclusive, com o caso sendo bastante comentado, Biancardi até deu unfollow no ex.

Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada, disse ela ao anunciar o fim do relacionamento.

Mas será que essa situação está mudando? Segundo jornal Extra, a pulseira usada pelo ex-casal é da marca de luxo Van Cleef & Arpels e custa cerca de 31 mil reais.