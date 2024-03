Ana Hickmann se emociona após palestrar para mulheres: - Não pensei que atitudes pessoais minhas pudessem impactar tanto

Ana Hickmann realizou uma palestra em Juazeiro do Norte, no Ceará, para cerca de duas mil mulheres e acabou se emocionando com o evento. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a apresentadora, de 43 anos de idade, se emocionou e acabou caindo no choro ao falar sobre a recepção de quem estava no local.

Segundo ela, a energia que sentiu no local foi muito forte e emocionante.

- A energia que senti hoje foi tão forte, tão emocionante, que há muito tempo não ficava emocionada desse jeito num evento. Não pensei que atitudes pessoais minhas pudessem impactar tanto na vida de outras mulheres. Não costumo me emocionar aqui no canal, mas hoje está sendo bem difícil. Foi muito forte o jeito que fui abraçada aqui, o que escutei dessas mulheres... é de ficar arrepiada.

Vale lembrar que Ana denunciou o ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica, em novembro de 2023.

Nos últimos dias, Ana também se emocionou ao fazer uma live e falar sobre violência doméstica.