Sorteio coloca time brasileiro no mesmo grupo da Itália na Copa Davis

O Brasil conheceu seus rivais no sorteio da fase de grupos da Copa Davis nesta terça-feira, em sorteio realizado pela Federação Internacional, em Londres. A equipe brasileira, liderada por Jaime Oncins, vai integrar o Grupo A e terá como principal adversária a Itália. Holanda e Bélgica completam a chave.

Atual campeã do mundo, a Itália surge como favorita ao título do torneio. As partidas desta fase estão agendadas para o segundo semestre e acontecem entre os dias 10 e 15 de setembro em quatro sedes: Bolonha, na Itália, Manchester, na Inglaterra, Valência, na Espanha e Zhuhai, na China

Pelo regulamento da competição, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a fase final, que será disputada entre 19 e 24 de novembro em Málaga, na Espanha.

Brasileiros e italianos não se enfrentam pela Copa Davis desde 1993. Apesar do favoritismo do rival para este confronto, o retrospecto dos dois países é de equilíbrio na competição. Em quatro confrontos pelo torneio, o placar é de duas vitórias para cada lado.

Contra os belgas, o cenário é mais preocupante. Nos dois duelos que aconteceram, o Brasil perdeu os dois jogos. Já diante da Holanda, vai ser a primeira vez que esse encontro vai ser disputado pela Davis.

Grupo A:

Itália

Holanda

Bélgica

Brasil

Grupo B:

Austrália

República Checa

França

Espanha

Grupo C:

Alemanha

EUA

Eslováquia

Chile

Grupo D

Canadá

Finlândia

Grã-Bretanha

Argentina