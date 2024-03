Fabiana Justus mostra decoração de seu quarto no hospital após ser internada

Fabiana Justus revelou o diagnóstico de leucemia no dia 25 de janeiro de 2024. Desde então, ela vem compartilhando com seus seguidores sua rotina no tratamento. No dia 19 de março, de volta ao hospital para mais uma fase da quimioteria, a influenciadora mostrou como escolheu decorar seu quarto no hospital.

Na legenda, ela escreveu:

De volta ao hospital... A diferença é que dessa vez eu já sabia. Que diferença isso faz. Vim planejada, vim preparada. Me sinto forte e confiante! A primeira internação foi completamente inesperada, uma loucura. Demorei para conseguir ajustar meus pensamentos, entender o que estava acontecendo. Agora vim agradecendo pela possibilidade de tratar, de continuar rumo a minha cura. Decoramos o quarto, trouxe tudo que sinto que vou precisar durante esse período aqui! Bora que aqui no meu corpinho não tem espaço para nada além de células saudáveis! Conto com vocês e com a nossa corrente linda aqui!