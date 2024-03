Maíra Cardi e Thiago Nigro saem às pressas de prédio após incêndio

Na noite da última segunda-feira, dia 18, Thiago Nigro compartilhou vídeos nas redes sociais contando que precisou interromper uma reunião e sair correndo do prédio em que estava com Maíra Cardi após começar um incêndio no gerador do elevador.

O casal teve que descer diversos andares de escada para sair do edifício. Felizmente, todos que estavam no prédio mantiveram a calma e ninguém. Na legenda do vídeo, ele ainda brincou:

Pegando fogo no prédio e a turma zen.

Vida financeira

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Thiago contou que possui um grupo de mensagens com Maíra em que ambos contam todos os seus gastos, sem exceção.

- O casal tem que ter um grupo financeiro e qualquer gasto que você fizer, qualquer pix, você joga lá. Se você não vê, você não sente.

A influenciadora confessou que agora precisa pensar duas vezes antes de comprar algo.

- Já deixei de gastar muita coisa para não ter que mandar no grupo. Dá vergonha, às vezes. Você fala: Ah, vou ter que explicar...

- Isso dá um alinhamento na sua mente, porque, se eu tô sozinho, o que é meu, eu faço o que eu quiser, vou lá, compro e não dou satisfação para ninguém. Agora, se eu tenho que dar satisfação para ela, porque ela vai ver o gasto, estou pensando como um só. A gente começa a se unir mais como pensamento, concluiu Nigro.

Na sessão de comentários, os internautas tiveram opiniões divididas. Muitas pessoas criticaram a atitude e disseram que não concordam.

Isso não tem nada ver com união. Parece uma prisão financeira, opinou uma.

O dinheiro é meu e eu gasto como eu quiser! E ponto final, escreveu outra.

Que isso primo?! Tá liso é, disparou uma terceira.

Em contrapartida, houve quem defendeu e levou argumentos para rebater as críticas:

Pensar e ter as finanças da família como uma só é diferente de dar satisfação sobre todos os gastos. A percepção de valor é diferente de uma pessoa para outra, logo vai existir questionamentos sobre gastos se o casal adotar uma rigidez dessa forma, estou falando de gastos rotineiros, como foi mencionado no vídeo, diferente para despesas maiores que requer mais planejamento, refletiu uma pessoa.

Gente, olhando a maioria dos comentários, fico impressionada como muitos conseguem ficar casados. Casamento é uma sociedade e se você não pode dizer o que comprou simplesmente porque teve vontade de adquirir um supérfluo sem ser condenado imagina todo o resto da relação. Muito bizarro, opinou outra.

Pelos comentários entendemos o porquê de tantos relacionamentos falidos atualmente. Casamento é a morte do EU para abraçarmos a cultura no NÓS, disparou outra.