Após boatos de morte, Rei Charles III se encontra com veteranos da guerra no Palácio de Buckingham

Ele está vivíssimo! A última segunda-feira, dia 18, foi marcada pelos rumores de uma suposta morte do Rei Charles III aos 75 anos de idade. Mesmo com o Palácio de Buckingham desmentindo os boatos através de uma comunicado, os internautas levantaram diversas teorias nas redes sociais.

Na manhã desta terça-feira, dia 19, após a repercussão do assunto, a Família Real usou a conta oficial do Instagram para mostrar que está tudo bem e o rei está vivíssimo, já que ele teve um encontro com os veteranos da guerra da Coreia no Palácio de Buckingham.

Esta manhã, o rei encontrou-se com veteranos da Guerra da Coreia no Palácio de Buckingham para marcar 70 anos desde a assinatura do armistício que pôs fim ao conflito. Mais tarde, a Princesa Real e a Duquesa de Edimburgo irão acolher uma recepção no Palácio em nome de Sua Majestade para comemorar o aniversário da Guerra Esquecida.

Vale pontuar que o Rei Charles III foi diagnosticado com câncer.