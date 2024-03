Isabelle diz ter ficado confusa em relação a tudo após fala de Raquele no Sincerão do BBB24

Eita que o Sincerão da noite da última segunda-feira, dia 18, fez a casa do BBB24 pegar fogo! Raquele afirmou que Alane e Beatriz desciam a lenha em Isabelle, mas hoje a tratam como melhor amiga. Abalada após o fim da dinâmica, a manauara fez um desabafo:

- Estou muito confusa em relação a tudo isso.

Davi até tentou conversar com Isabelle mais tarde, mas a sister preferiu ficar sozinha.

- Eu sou super seu amigo, eu quero seu bem... Eu sei que você quer seu momento. Eu entendo como é estar do seu lado e eu sei, eu sou ser humano. Às vezes você quer desabafar. É até melhor para você mesma, que você não vai dormir angustiada, não vai dormir triste [...] Quando a gente tem a oportunidade e tem pessoas do nosso lado que nos querem bem, que querem que a gente se sinta bem, a gente tem que abraçar, disse Davi.

- Mas eu estou bem, eu não estou mal, não. O que é ruim é você se isolar sempre, mas uma vez ou outra é necessário você ficar com você mesmo. Esse está sendo o meu momento. Acho que eu quero ficar um pouco mais sozinha mesmo. Amanhã é um novo dia. Todos os dias um dia é melhor que o outro.

Leidy Elin, Fernanda e Pitel decidiram fazer seu Sincerinho e compartilhar o que acham de cada um dos jogadores. A trancista contou que quer Davi, Alane e Matteus fora do jogo, com a justificativa:

- O Davi acha que tudo é sobre ele, não é nada sobre ele. Ele é peça no jogo dos outros, se acha protagonista no jogo de todo mundo aqui dentro. Ele fala que todo mundo joga sujo, que é inútil, que é otário, isso e aquilo. Só ele pode falar, ninguém pode falar. Quando ele acha que ele é brabo, tem alguém mais brabo do que ele aqui dentro. [Alane] agora eu quero que seja eliminada. É o segundo Sincerão que bota a minha cara, então eu vou botar a cara dela aqui também. Acho que ela não sabe o que é quebrar aliança. Eu não vou ficar falando de voto para uma pessoa que está com meu adversário direto dentro da casa, isso não tem lógica. Amizade é uma coisa, aliança é outra. Então, eu recalculei rota, fui pra outro grupo. [Matteus] eu botei porque está no outro grupo e tem que ir embora.

Para Pitel, as três pessoas que deveriam ser eliminadas são Beatriz, Matteus e Alane:

- [Beatriz é] infantil, debochada... é tudo isso e mais um pouco. [Matteus] chamei de sonso por quê? Porque é sonso. Estava bonzinho a edição todinha. Quando foi a semana passada, não deixou ninguém assistir ao Sincerão porque chamaram ele de bobo da corte e ele ficou imitando bobo da corte. [Alane foi] uma das primeiras conversas que eu tive foi sobre deboche e respostas atravessadas, e como eu achava isso infantil. E é o que ela faz. [Beatris] ainda digo mais, não acho natural e provou por A + B que não é natural, porque disse na cozinha: Estou na Globo, vou fazer propaganda sim. Então você decide se vai fazer propaganda porque está na Globo ou porque nasceu para fazer.

Por fim, Fernanda confirmou que eliminaria Beatriz, Alane e Isabelle:

- Para eliminar, não precisa ter um desgosto com alguém. É só também quem você vê que não pesa, não vê sentido na participação dessa pessoa, dentro da sua visão, lógico. Eu não vejo muito sentido, disse ela sobre a Cunhã-Poranga.

Davi foi uma das pessoas que não estava no pódio de ninguém. Sem citar nomes, a carioca comentou:

- Ele também não é besta, ele viu que não foi no pódio de ninguém. [Ele falou:] Vou colar de novo com a minha amiga, que com ela era mais forte.

E ainda aproveitou para criticar o posicionamento do baiano:

- Ele foi muito burro desde o começo. Ele seria grandão se ele ficasse só com a Isabelle. Nunca ter ido pra lá. Se ele ficasse só com a Isabelle, tipo dupla dinâmica, desde o primeiro dia, você me protege e eu te protejo, vamos juntos... Se fossem só eles dois, já era top 5, os dois na final, fato. Só que ele se perdeu, se corrompeu, traiu a amiga, ficou mendigando, conseguiu entrar no grupo dos outros, depois arrastou ela.

Em conversa com Leidy Elin, Pitel repercutiu a fala de Raquele sobre Beatriz e Alane já terem falado mal de Isabelle:

- É só a cunhã pegar a questão do que ela falou da dança. Dali ela tira. A Alane não chamou a cunhã pra dizer que elas estavam disputando espaço? Pronto, dali ela tira. Porque é uma coisa que a Isabelle não sentia e Alane levantou. É só você pegar daí.

- Foi. Mas é isso que eu falo. Ali, uma fica tomando as dores da outra. Eu não tomo dores de ninguém, aqui é todo mundo de maior. Cada um que desenrole seu caô. Tá maluco? Vou ficar entrando no bagulho dos outros? Vou nada. Ali não, uma toma as dores da outra, reagiu Leidy.

- E só o que acontece com elas é genuíno. Só a amizade delas é genuína, só a aproximação deles é genuína... Tudo deles é genuíno. O que sai daqueles cinco ali é falsidade, é jogo, é conveniência. E às vezes é conveniência mesmo, eu estou em um jogo. Vou fazer amizade lá fora, vou fortalecer o vínculo com vocês lá fora, completou a assistente social.

Quando Lucas Henrique puxou o assunto sobre Davi não ter sido colocado nos pódios dos aliados, Pitel disse:

- Ele achou muito que ele estaria no pódio do Matteus.

No Quarto do Líder, Raquele conversou com Giovanna e explicou o motivo de ter feito a revelação no Sincerão:

- Coloquei Isabelle ali também porque quero, óbvio, e para ressaltar que, por mais que eu jogue do outro lado, ela é prioridade mais minha do que de quem ela está andando, para ela abrir o olho [...] Não adianta falar que não falava mal não, porque falava, sim. E eu joguei no vento mesmo. Eu não escutei, Leidy me contou, joguei lá. Brasil, volta aí, recapitula, pega o vídeo e joga aí. Diz que Isabelle olhava estranho, que não sei o quê, e agora está aí. Isabelle já está pensativa, Davi já está com a cara feia.

E por falar nisso, Beatriz conversou com Alane e Matteus. A vendedora se defendeu da acusação:

- O Brasil e Deus sabem que a nossa relação com Isabelle e Davi... O Davi votava em você. Tu votou na Isabelle. Eu nunca votei na Isabelle, mas eu não tinha essa proximidade absurda com ela que eu tenho agora. O Brasil está vendo, foi construído. [...] Nem a gente sabia, mas aconteceu. Então, não cabe a elas julgar [...] Ah, vocês desciam a lenha. Eu nunca peguei, eu, você e Ane, nunca. Isabelle não vale nada. Nunca.