Marquesa Rose Hanbury, apontada como amante de Príncipe William, quebra silêncio e nega rumores

Com a falta de aparições públicas de Kate Middleton desde janeiro de 2024, quando ela passou por uma cirurgia no abdômen, os fãs da família real britânica passaram a criar diferentes teorias sobre o que pode ter acontecido com a esposa de Príncipe William. Entre as muitas polêmicas, foi levantada a possibilidade de que o casal estaria enfrentando um momento complicado no casamento por conta de uma traição.

Acontece que os seguidores da monarquia voltaram a envolver o nome da Marquesa Rose Hanbury como possível pivô na suposta tensão entre Kate e William. Rose é uma amiga antiga da Princesa de Gales e já foi apontada como suposta amante do filho mais velho de Rei Charles III.

Agora, segundo informações do site Business Insider, a equipe jurídica de Rose Hanbury quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Em nota enviada à imprensa, eles afirmaram:

Os rumores são completamente falsos.

O veículo norte-americano também informou que o Palácio de Kensington se recusou a dar um posicionamento público sobre o assunto.