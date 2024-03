Talento que nasceu em Ribeirão Pires e conquistou o Brasil

Vinicius de Jesus, 44 anos, mais conhecido pelo codinome Ponezio, foi apresentado ao grafite por um amigo que pintava pelas ruas de São Paulo. O artista plástico ribeirão-pirense conheceu a arte e nunca mais se afastou dela.

“Comecei meu envolvimento com a arte em 1993, mas desde sempre me sentia um artista. Acabei me formando em publicidade e atuei por um bom tempo na área. De uns anos para cá, no entanto, me assumi como artista plástico”, afirma Ponezio.

Com uma paleta de cores fortes e um traço marcante, numa mistura de grafite e pop art, o artista atrai a atenção com obras espalhadas por todo o Grande ABC e, ainda, por São Paulo.

"Também já pintei em alguns estados, mas tenho muita vontade de expor minha arte em outros países. Estou ansioso por uma oportunidade", diz Ponezio. “Meu objetivo é deixar uma marca que deve chamar a atenção das pessoas num instante.”