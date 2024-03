Pluralidade e riqueza cultural marcam festas ribeirão-pirenses

Ribeirão Pires apresentou ao público proposta ambiciosa no calendário 2023–2024: atingir a marca de quase 50 semanas de eventos por ano. A agenda foi lançada pelo prefeito Guto Volpi (PL), que resgatou alguns dos mais tradicionais festejos do Grande ABC, como o Festival do Chocolate, a Festa do Pilar e a Festa de Santo Antônio.

Para dar conta de uma demanda crescente por atividades gastronômicas e culturais, a cidade buscou inspirações nos municípios vizinhos e criou eventos com identidade própria. Feira Literária – que tem apoio do Diário –, Festa Italiana, Festival Oriental, Festival de Choco e Jazz, Rock This Town e Entoada Nordestina estão entre os recém-chegados ao calendário ribeirão-pirense.

Em 2023, o movimento intenso atraiu mais de 300 mil visitantes ao município. Estímulo à vocação turística da cidade e fomento à rede local de comércio e serviços. “A agenda lançada pelo prefeito Guto (Volpi) tem aquecido a economia da cidade. Há opções para todos os estilos, para todas as idades, priorizando sempre o público familiar. Para nós é motivo de orgulho ver a cidade em festa, alegre, com opções culturais, esportivas e de lazer para quem vive e para quem vem nos visitar durante todo o ano”, observou o secretário de Turismo de Ribeirão Pires, Anderson Grecco.

O Festival do Chocolate é a festa mais tradicional do calendário ribeirão-pirense. Neste ano, terá realizada a sua 15ª edição.

Desde a primeira, o festival se notabilizou por reunir chocolateiras da cidade, artesãos, além de apresentar shows de artistas consagrados e de nomes do município e da região.