Principal polo de gastronomia de Ribeirão, Vila do Doce ganha seu Reino Encantado

A Vila do Doce, um dos principais espaços de gastronomia de Ribeirão Pires – que é também um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade – ganha de presente de aniversário da cidade mais um atrativo: o Reino Encantado.

Bolos, sorvetes, chocolate, biscoitos e pirulitos dão forma ao castelo que promete mexer com a imaginação das crianças e trazer para a região central do comércio o público familiar. No entorno do Reino Encantado, que está interligado à Vila do Doce, a Prefeitura instalará, ainda, brinquedos temáticos, ampliando a oferta de atividades de lazer.

O projeto é a primeira etapa de convênio celebrado em 2023 entre o município e Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), do Governo do Estado, que destinou recursos para a implantação de ‘Monumentos Interativos’ que serão instalados em locais de visitação de Ribeirão Pires.

“Nossa cidade respira, a cada dia mais, arte e cultura. Estamos derrubando muros, retirando grades, e ampliando aos moradores e visitantes o acesso aos espaços públicos, para que sejam ocupados. Com isso, fomentamos a atividade turística e toda a rede de comércio e serviços do município”, destacou o prefeito Guto Volpi.