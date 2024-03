Japão: BoJ eleva taxa de depósitos pela 1ª vez em 17 anos, mas manterá condições acomodatícias

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) abandonou sua política de juros negativos e elevou taxa de depósitos de -0,1% para faixa de 0% a 0,1%, a primeira alta em 17 anos, conforme decisão divulgada nesta terça-feira, 19.

A decisão foi dividida, com sete votos a favor ante dois votos contra, e já era esperada pelo mercado desde a sexta-feira, quando dados preliminares apontaram que grandes empresas japonesas estão oferecendo reajustes salariais superiores a 5% pela primeira vez desde 1991.

Em comunicado, o BoJ também esclareceu que manterá as condições monetárias acomodatícias e que seguirá comprando títulos do governo japonês, mas não mais fundos negociados em bolsa (ETFs) adicionais. "No caso de um rápido aumento nas taxas de juros de longo prazo, o banco dará respostas ágeis, como aumentar o valor das compras de JGB", diz o BoJ.

Ainda, o BoJ decidiu eliminar seu instrumento de controle da curva de juros (YCC) do JGB de 10 anos e apontou que o cumprimento sustentável e estável da meta de inflação de 2% está próximo.

A autoridade monetária destacou também que a economia do Japão vem se recuperando de forma moderada, apesar de reconhecer fraqueza em alguns setores.