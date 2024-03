Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após BoJ elevar juros pela 1ª vez em 17 anos

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/03/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, após o Banco do Japão (BoJ) elevar juros pela primeira vez em 17 anos, encerrando uma política de taxas negativas de longa data. Já na Austrália, o banco central local deixou seus juros inalterados.

Em uma decisão amplamente esperada, o BoJ elevou seu juro básico para uma faixa de 0% a 0,1% - no primeiro aumento desde 2007 -, depois de mantê-lo em -0,1% por mais de oito anos. Posteriormente, no entanto, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reforçou que as condições monetárias permanecerão acomodatícias.

Na esteira do BoJ, o índice acionário japonês Nikkei subiu 0,66% em Tóquio, a 40.003,60 pontos, com ganhos liderados por ações do setor imobiliário.

Em outras partes da Ásia, os mercados ficaram no vermelho. Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,72%, a 3.062,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,43%, a 1.795,72 pontos, pressionados por ações financeiras e da indústria farmacêutica. O Hang Seng teve baixa de 1,24% em Hong Kong, a 16.529,48 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,10% em Seul, a 2.656,17 pontos, e o Taiex apresentou leve perda de 0,11% em Taiwan, a 19.857,20 pontos.

Amanhã (20), o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anuncia decisão de política monetária, o que pode ter comprometido o apetite por risco na maior parte da região asiática. Embora a expectativa seja de que o Fed mantenha seus juros nos níveis atuais pela quinta vez seguida, investidores ficarão atentos a sinais da futura trajetória das taxas americanas.

Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho positivo, após o RBA - como é conhecido o BC do país - manter seu juro em 4,35% e à medida que ações de mineradoras saltaram em meio à alta dos preços do minério de ferro. O S&P/ASX 200 avançou 0,36% em Sydney, a 7.703,20 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires