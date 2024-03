Fabiana Justus retorna ao hospital para novo ciclo de tratamento e emociona ao se despedir do filho

Após alguns dias em casa, Fabiana Justus precisou retornar ao hospital nesta segunda-feira, dia 18, para iniciar um novo ciclo do seu tratamento contra leucemia. Aos 37 anos de idade, a influenciadora postou um vídeo emocionante se despedindo do filho caçula, o pequeno Luigi, de apenas cinco meses.

Na gravação, a filha de Roberto Justus explica ao bebê que está indo passar mais alguns dias no hospital e ele vai ficar em casa com as irmãs, Chiara e Sienna, e com o pai Bruno Levi Ancona. Já na legenda, ela escreveu:

Conversando com o Luigi antes de voltar a internar. Ele estava com soninho, fui colocá-lo para dormir a soneca da manhã e fiquei rezando e mentalizando, pedindo a Deus que não deixe ele sentir tanto a minha falta.

Sobre a conversa que teve com as primogênitas, ela falou o quanto foi dolorida:

E com as meninas a conversa foi bem dolorida, difícil. Claro que elas sentiram e choraram bastante. Mas como eu sempre falo, acho super importante ter essas conversas, incluí-las em tudo que está acontecendo (com uma linguagem que elas entendam aos 5 anos). E as crianças entendem mais do que a gente imagina viu?! Acredito que essa troca e sinceridade está sendo ótima para elas.

E encerrou:

Por mais difícil que seja, me sinto grata de verdade. Por ter essa família tão incrível me esperando.

Um dia antes do vídeo, Fabiana postou cliques em família e falou sobre a internação:

O domingo que eu precisava antes de continuar a batalha mais importante da minha vida! Amanhã volto pro hospital para dar sequencia no meu tratamento. Hoje aproveitei para descer um pouco no prédio, curtir a piscina com as crianças. Grudei neles assim como fiz desde quando tive minha alta do hospital... e vou me agarrar nesses momentos enquanto estiver longe. Sei que não vai ser fácil, mas sei também que é necessário. Ficarei longe deles por mais um período mas é para ganhar a minha vida com eles de volta. Obrigada Deus por minha família! Obrigada por esses momentos em casa! Obrigada por me possibilitar um tratamento! Rumo a CURA! Obrigada vocês pela corrente mais linda de amor e orações! Ajuda DEMAIS!