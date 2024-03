Filha de Bruce Willis com Demi Moore compartilha diagnóstico de autismo

Aos 30 anos de idade, Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, utilizou de seu Instagram para revelar que foi diagnosticada com autismo. Através da redea social, a mulher compartilhou um vídeo antigo no qual aparece ainda criança participando de um evento com o pai, astro da franquia Duro de Matar que vive recluso após ser diagnosticado com demência frontotemporal.

Diga-me que você é autista sem me dizer que é autista, escreveu Tallulah, que aparece esfregando a cabeça do pai e brincando com sua orelha.

Logo que publicado, os fãs logo já quiseram saber se ela tinha sido diagnosticada dentro do espectro, ao que a influencer explicou que só soube que era autista em 2023.

Na verdade, esta é a primeira vez que compartilho publicamente meu diagnóstico. Descobri neste verão, e mudou minha vida, respondeu a filha dos atores que tiveram um casamento de mais de uma década.

Vale notar que Bruce Willis e Demi Moore também são pais de Rummer Willis, de 35 anos de idade, e Scout La Rue, de 32 anos. O ator também tem Mabel, de 11 anos, e Evelyn, de apenas nove anos de idade, com a atual esposa, Emma Willis.

Bruce Willis estaria com dificuldade para se alimentar, diz site

Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, Bruce Willis vem lutando com os efeitos do seu diagnóstico de demência frontotemporal há dois anos. Aos 68 anos de idade, a revista In Touch Weekly afirma que o ator estaria com dificuldade de se alimentar, o que estaria preocupando familiares e amigos.

Segundo o veículo, familiares e amigos estariam preocupados porque o famoso teria começado a perder muito peso devido à falta de apetite. Otimistas com a melhora de Willis, a esposa, Emma Heming, as cinco filhas e a atriz Demi Moore, ex-esposa, estariam dedicando mais tempo ao ato para ajudá-lo no que for necessário como uma tentativa de reverter a situação.