Bruno Gadiol comenta realização ao ser pedido em namoro: Já fazia um tempo que gostaria de assumir

Assumidíssimo! O ator Bruno Gadiol acaba de ser pedido em namoro durante um dos shows do cantor Jão e não poderia estar mais feliz. Em declaração ao ESTRELANDO, o artista conhecido por suas participações em produções como Malhação, da TV Globo, As Five, da Globoplay, e Sintonia, da Netflix, conta que o desejo de tornar a relação com Romulo Marcato pública já vinha de um bom tempo.

Foi tudo muto romântico. Eu não estava esperando ser pedido naquele momento, teve inclusive até torcida em volta, que deixou tudo ainda mais bonito! Já fazia um tempo que gostaria de assumir a relação, acho que podemos inspirar muita gente que é da comunidade [LGBTQIA+] e representá-los também, começou dizendo.

Prestes a estrear na nova série LUZ e na próxima temporada de De volta aos 15, ambas da Netflix, Gadiol ainda afirma estar muito contente pela repercussão do momento, também ressaltando o incômodo pelos ataques homofóbicos.

Fiquei muito feliz com a repercussão que esse pedido teve. Quase todos os comentários de minhas redes sociais são só amor e carinho, mas ainda incomoda uma pequena parte raivosa e ignorante. Muito ataques homofóbicos, afirmou.

Ao compartilhar o vídeo do momento especial, o ator e músico falou sobre a saudade do amado:

Tô namorando esse menino lindo aí do vídeo que me deu uma aliança de surpresa em pleno show do Jão. Estamos juntos há quase três meses. Mas que bom que agora posso me declarar para ele e dizer o quanto sou feliz por ser seu namorado. Meu amor, não vejo a hora de podermos ficar juntinhos todos os dias nos amando. A distância hoje é nossa barreira, mas de modo algum vai atrapalhar o nosso amor e união. Tô te esperando aqui em São Paulo. Cê sabe, né? Te amo e vem logo!, declarou Gadiol.

Vale notar que o multi-artista acaba de lançar sua mais nova aposta no ramo musical, o single intitulado como $UGAR DADDY, já disponível nas plataformas com direito a clipe no Youtube. Segundo Gadiol, a inspiração para a música veio de uma experiência pessoal:

Eu escrevi essa música inspirada em uma relação real que tive com um cara 14 anos mais velho que eu. Era nossa piada interna nos chamarmos de sugar daddy e sugar baby e eu disse que um dia faria uma música sobre esse tema. Aí está?, diz sobre a produção, ainda prometendo trazer uma desmistificação do termo.