Técnico exalta Novorizontino após classificação para semifinal do Paulistão: 'Pode muito mais'

Após classificação histórica do Novorizontino às semifinais do Paulistão, o técnico Eduardo Baptista valorizou a vaga conquistada nos pênaltis diante do São Paulo em pleno MorumBis. Ao elogiar o projeto do clube, garantiu que os investimentos na infraestrutura continuarão, indicando sua permanência.

"Tenho contrato até o fim do ano e o clube tem um compromisso comigo de melhorar a estrutura. A diretoria vem dando esse respaldo e estamos perto de inaugurar um novo CT, com estrutura de clube grande. O Novorizontino pode muito mais e tudo isso me faz seguir nesse projeto", disse Baptista.

A classificação diante do São Paulo veio nos pênaltis, vencidos por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal. A vaga na semifinal garante o time na Copa do Brasil de 2025.

Para o treinador, a conquista premia um projeto a longo prazo do clube do interior paulista. "É uma classificação emblemática, diante de um São Paulo muito forte e com 60 mil pessoas no estádio. Temos que saborear, mas depois já concentrar para a semifinal. É um projeto sério que não começou hoje. Pelo bem do futebol, esse tipo de projeto precisa ser vencedor. Temos muito pela frente, mas precisamos comemorar sim."

Para enfrentar o Palmeiras, Eduardo Baptista pediu o mesmo espírito de humildade e trabalho. "Temos agora uma semifinal e começa tudo de novo. Vamos nos preparar muito para chegarmos fortes. Saímos do Paulista A2, quase conseguimos o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e agora estamos nas semifinais do Paulistão. Sempre da mesma maneira, com humildade e muito trabalho."

A semifinal diante do Palmeiras terá mando de campo do time alviverde. Data, horário e local ainda será detalhado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).