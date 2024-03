Grávida do terceiro filho, Shantal Verdelho vai parar no hospital com contrações involuntárias após se aborrecer

Baita susto! Shantal Verdelho usou as redes sociais para desabafar sobre as contrações involuntárias que a fez parar no hospital.

A influenciadora está esperando o terceiro filho com Mateus Verdelho e se sentiu mal após se aborrecer com um evento.

Um fim de semana cheio de emoções. Poderia ter dado tudo errado, mas Deus é maravilhoso e deu tudo certo! Sexta-feira, após um evento meio tenso que me deixou decepcionada com umas pessoas, comecei a ter contrações de dois em dois minutos. Me deitei, tomei um remédio contra a dor, me hidratei muito e nada fez as contrações melhorarem, passando seis horas nesta situação. Meu médico me instruiu a ir ao hospital e foi como um milagre, cheguei lá, relaxei e tudo passou. Não tive mais nenhuma contração e pude voltar para casa, para minha cama e para minha família com meu bebê ainda na barriga, crescendo da forma como tem que ser! Deus é muito maravilhoso. Primeira foto é da barriga com contração e a segunda foto sem contração para comparar, contou.

Eita!