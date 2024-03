Pulgar, do Flamengo, é cortado dos amistosos do Chile por desgaste muscular

Em uma decisão conjunta, os médicos da seleção chilena e do Flamengo optaram pela não convocação do volante Erick Pulgar para os dois amistosos que o Chile vai fazer com a Albânia e a França nesta Data Fifa.

A decisão partiu de uma conversa sobre a condição física do atleta, que vem sofrendo com o desgaste muscular na região do quadríceps femoral da coxa direita. Nos dois clássicos diante do Fluminense, válidos pela semifinal do Campeonato Carioca, o jogador não conseguiu atuar o tempo inteiro e precisou ser substituído.

A decisão de não levar o volante visa preservar o atleta para recuperar a musculatura e também evitar problemas mais à frente em função do calendário de partidas que o Flamengo vem enfrentando.

O técnico da seleção chilena, Ricardo Gareca, tem no meio-campista uma de suas principais peças para a escalação da equipe. O descanso forçado de Pulgar também beneficia o Flamengo, que está classificado para a disputa do título do Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu.

O técnico Tite quer aproveitar essa folga na tabela para fazer ajustes na equipe e também ficar na torcida para não ter nenhum desfalque para as partidas decisivas do Estadual por causa dos amistosos internacionais.

O clube carioca tem seis atletas envolvidos nessas partidas de Data Fifa. O zagueiro Fabrício Bruno e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas estão com a seleção brasileira enquanto os uruguaios Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varella integram o Uruguai do técnico Marcelo Bielsa.