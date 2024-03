Nos EUA, SEC aplica multas que somam US$ 400 mil contra duas empresas por 'AI washing'

A Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) multou duas empresas norte-americanas por fazerem "declarações falsas e enganosas sobre o suposto uso de inteligência artificial (IA)" - o que a instituição chamou de "AI washing". As duas sanções contra as consultorias de investimentos Global Predictions e a Delphia totalizam US$ 400 mil, informou a SEC em comunicado nesta segunda-feira, 18.

Segundo a nota, a Global Predictions teria mentido ao se referir a si mesma em suas comunicações como "a primeira consultoria financeira de inteligência artificial (IA) regulada".

A empresa também teria dito falsamente que sua plataforma fornecia "projeções de experts baseadas em IA". A Global Predictions concordou em pagar uma multa civil de US$ 175 mil pelas infrações registradas em 2023.

Já a Delphia foi punida por ter alegado, entre outras coisas, que alimenta uma inteligência artificial com dados para prever quais empresas e tendências vão crescer, e assim investir nelas antes de todo mundo.

A SEC afirmou que "essas declarações são falsas e enganosas porque a Delphia não tinha de fato as capacidades de IA e aprendizado de máquina que dizia ter". As infrações teriam ocorrido de 2019 a 2023, de acordo com a SEC. A empresa concordou em pagar uma multa civil de US$ 225 mil.

"Se você afirma usar IA em seus processos de investimento, precisa garantir que suas representações não sejam falsas ou enganosas", afirmou o diretor da Divisão de Enforcement da SEC, Gurbir Grewal, na nota. "À medida que mais e mais investidores consideram a utilização de ferramentas de IA na tomada de decisões de investimento ou decidem investir em empresas que afirmam aproveitar do seu poder transformacional, estamos empenhados em protegê-los contra aqueles envolvidos em AI washing."